Er zijn durvers en er zijn durvers, en dan heb je deze Zwitser

De Zwitserse alpinist Dani Arnold is vast erg stressbestendig. Hij beklom zonder touw of beveiliging de Cima Grande, een loodrechte wand van 550 meter hoog in de Italiaanse Alpen, erg bekend bij klimmers. Dit nog wel in een recordtijd van 46 minuten en 30 seconden. De 35-jarige klimmer is als zogenaamde ‘vrije klimmer’ niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft het record op 4 van de 6 bekende Europese rotsen. Vraag is nu nog waarom hij een helm droeg, want op die plek vallen, lijkt ons sowieso fataal.