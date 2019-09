Problemen bij noodnummer 101 in Limburg, noodcentrales onbereikbaar in Vlaams-Brabant

De noodcentrales zijn momenteel buiten werking in heel de provincie Vlaams-Brabant. Dat meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West en wordt bevestigd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ook in Limburg kent het noodnummer 101 problemen. Voor dringende hulp bel je in daar best naar 112.

Bij de brandweer Vlaams-Brabant West in Vilvoorde liepen even voor 18 uur drie sms’jes binnen over uitgevallen communicatie met het noodnummer 112. Bij onmiddellijk nazicht bleek dat inderdaad het geval te zijn. De brandweer en ziekenwagens in de provincie Vlaams-Brabant kunnen niet meer opgeroepen worden via het vertrouwde nummer. De oorzaak van het technisch probleem is nog niet bekend.

Volgens de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is ook het noodnummer 100 tijdelijk moeilijk bereikbaar in de provincie Vlaams-Brabant. Inwoners van Vlaams-Brabant die noodhulp nodig hebben, kunnen voor dringende medische hulp en interventies door de brandweer bellen naar 101 of naar drie gsm-nummers: 0471512804, 0471512865 en 0471512877