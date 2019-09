Johnson bijt opnieuw in het zand in het parlement

De Conservatieve Britse premier Boris Johnson heeft donderdag een nieuwe nederlaag geleden in het Britse parlement. Het Lagerhuis verwierp een verzoek van de regering om een pauze in de parlementaire werkzaamheden in te gelasten om de Conservatieve parlementsleden volgende week de kans te bieden hun jaarlijkse partijcongres bij te wonen.