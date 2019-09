Lesley (35) vermoord door haar partner: “Ze lag op de grond, overal was bloed”

De medebewoners van het appartementsgebouw op de Handelslei in Sint-Antonius (Zoersel) waar de 49-jarige Roger S. woensdag zijn 35-jarige vriendin doodde, kunnen nog altijd niet geloven dat het echt gebeurd is. “Wij kennen hem niet als een agressieve man. Hij was wel al van ’s middags aan het drinken.” Dader en slachtoffer leerden elkaar kennen op het domein van psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis.