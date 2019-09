Celine Dion kondigt twee Sportpaleis-concerten aan

Het is van 2016 geleden, maar volgend jaar komt Celine Dion (51) opnieuw naar ons land. De ‘Courage World Tour’ zal de Canadese superster liefst twee keer naar het Sportpaleis brengen: op 28 en 30 mei. Twee keer meezingen met My heart will go on, The power of love en Think twice dus.

Eerder dit jaar zei Dion na zestien jaar haar vaste stek in Las Vegas vaarwel, goed voor 1.141 shows en 4,5 miljoen fans in The Colosseum in hotel Caesars Palace. In juli gaf ze al een exclusief Europees optreden het Londense Hyde Park voor 70.000 concertgangers en zopas bracht ze drie singles tegelijk uit: Imperfections, Lying down en Courage. Die zijn een voorproefje van het gelijknamige album Courage, dat uitkomt op 15 november.

De ticketverkoop start op woensdag 2 oktober om 10 uur via Greenhousetalent.be. Gewone tickets kosten tussen 72 en 188 euro.