Topchef Danny Vanderhoven moet tijdelijk zijn restaurant De Griffie in de Hasseltse stationsbuurt sluiten na een onverwachte operatie aan zijn rechterbeen.

“Het probleem was acuut waardoor hij woensdag een operatie ondergaan heeft. Wat Danny juist heeft aan zijn been kan en wil ik niet zeggen”, vertelt zijn partner Ineke Dols die volop bezig is met de reservaties ...