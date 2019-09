Ontspannen in huis … in je hangmat

Heb je de tuinhangmat met veel pijn in het hart terug opgeborgen nu het zonnetje zich heeft teruggetrokken? Niet nodig. Ook in je leefruimte, keuken of slaapkamer doet zo’n hangmat of hangzetel het zeker niet slecht.

Met een dekentje, een warme kop koffie en een flinke stapel kussens geeft een hangmat of hangzetel jouw relaxmomentje in huis net dat ietsje meer. Vergeet die luie zetel, ga voor een comfortabele, coole hangmat of hangzetel. Ideaal om in te dommelen met een boek of Netflix.

Shopping? Witte hangstoel- 89 euro - Tropilex, witte hangmat met franjes - 99,99 euro - Maisons du Monde, zwarte hangstoel met franjes - 49,95 euro - Casa, rieten hangstoel - 249 euro - Casa, witte hangstoel - 199 euro - HK Living en rieten hangstoel - 280 euro - Maisons du Monde