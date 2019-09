Bij een inbraak in de Bikeshop ‘Chrischou’ zijn woensdagavond drie fietsen gestolen. Een getuige zag de dieven met open koffer wegrijden. De politie Maasland is nu op zoek naar getuigen.

Eigenaar Chris Vyncke was thuis toen hij rond 21 uur via zijn telefoon een melding van een inbraak in zijn winkel op de Van Eycklaan kreeg. “Ik ben zo snel ik kon naar hier gereden. De deur was geforceerd ...