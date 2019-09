Nieuw scenario: tunnel van 5 km onder Kelchterhoef als alternatief voor Noord-Zuid

Houthalen-Helchteren -

Er zijn vier ‘toekomstbeelden’ uitgewerkt voor de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren. Twee scenario’s gaan uit van tunnels onder de Grote Baan. Opmerkelijk is de oostelijke omleiding die via een vijf kilometer lange tunnel onder het militair domein en Kelchterhoef op de E314 aansluit.