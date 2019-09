Op Instagram (hashtag poodlecat) is hij al even superpopulair en nu duikt de poedelkat ook op in Vlaanderen. “Mensen vragen ernaar omdat ze de poedelkat op sociale media hebben gezien”, zegt kattenkweker Barbara Bogemans. “Maar de prijs van 850 euro schrikt vaak af.”

De kat met de krullende vacht – lang- of kortharig en in verschillende kleuren verkrijgbaar – is vooral populair in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland. Hij is fotogeniek, ziet er superschattig ...