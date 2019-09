Italië heeft donderdag zijn tweede wedstrijd in groep B op het WK rugby in Japan met 78-7 gewonnen van Canada. Engeland haalde het in groep C van de Verenigde Staten met 45-7.

De Italianen wonnen eerder van Namibië (47-22) en staan in poule B aan kop. Gli Azzurri treffen in de poules nog Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

Engeland, dat eerder afrekende met Tonga (35-3), voert groep C aan. Er volgen nog wedstrijden tegen Argentinië en Frankrijk. Voor de VS was het de eerste partij.