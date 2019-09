Rihanna toont haar Fenty-collectie, maar slaat modeshow over

Rihanna heeft haar nieuwe Fenty-collectie getoond tijdens de modeweek in Parijs, maar daar had ze geen defilé voor nodig. De popster en zakenvrouw heeft alle beelden uit haar lookbook online gezwierd op de officiële site en alle stuks zijn meteen te koop.

Donderdag onthulde Rihanna de tweede collectie van haar eigen modehuis Fenty, maar fashionista’s hoefden zich niet naar haar defilé te haasten in de Franse hoofdstad. De zangeres slash ontwerpster bood iedereen de kans om front row te zitten op een digitale manier: ze deelde de beelden van haar nieuwste lookbook gewoon online.

De tweede collectie bestaat uit veertien looks en ligt in de lijn van haar eerste voor haar eigen label en bevat veel oversized shirts en kleding in jeansstof. Het idee erachter is een moderne herinterpretatie van de outfits van Amerikaanse kantoorwerkers. Prijzen schommelen tussen de 130 euro (voor een shirt) en 1.200 euro (voor een mantel).

In tegenstelling tot andere modehuizen, die hun lentecollecties nu al introduceren maar pas over zes maanden in de rekken aanbieden, zijn de kleren van Riri al te koop via de Fenty-site. Nog tot 12 oktober kun je de stuks ook kopen in de pop-upshop van de ster in de Galeries Lafayette op de Champs-Elysées.

Rihanna mag dan wel geen modeshow in elkaar geknutseld hebben, spetterende defilés zijn haar niet vreemd. Tijdens de modeweek in New York organiseerde ze nog een spraakmakende modeshow voor haar lingerielabel Savage x Fenty, dat op 20 september exclusief werd gestreamd voor leden van Amazon Prime Video.