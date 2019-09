Drank, drugs en een seksverslaving: dit is Hunter Biden, de man die Trump de kop kan kosten

Hunter Biden, zoon van de ex-vicepresident Joe Biden, had het allemaal goed voor mekaar. Dacht de buitenwereld. Want zijn leven was een zootje van drank, drugs en véél seks. En nu brengt zijn lobbywerk voor een Oekraïens gasbedrijf zelfs de troon van Donald Trump aan het wankelen. En dat terwijl papa Joe Biden volgend jaar aast op het presidentschap.