Genk -

Bij de hulpdiensten is donderdag rond 14.15 uur een oproep van een voertuigbrand op de Geleenlaan binnengekomen. Op de terreinen van Suez was de lading van een vuilniswagen in brand gevlogen. De lading werd met een grijpkraan uit de bak gehaald en op het asfalt geblust. De schade was beperkt.