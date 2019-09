Verstappen neemt weer gridstraffen. Om F1-toekomst van Honda te verzekeren?

De vier Honda-rijders nemen dit weekend in Sotsji allemaal een nieuwe motor in gebruik. Dat betekent dat zowel Max Verstappen en Alex Albon (Red Bull) als Daniil Kvyat en Pierre Gasly (Toro Rosso) gridstraffen incasseren. Honda doet dat om maximaal te kunnen presteren in de eigen GP van Japan. Daar staat misschien wel de F1-toekomst van het merk op het spel.