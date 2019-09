Groot-Brittannië maakt zich op voor nieuwe royal wedding: prinses Beatrice is verloofd

De Britse prinses Beatrice (31) heeft zich verloofd met haar vriend, zakenman Edoardo Mapelli Mozzi (36). Dat maakt het koninklijke paleis donderdag bekend via de sociale mediakanalen met enkele verlovingsfoto’s van het nichtje van prinsen Harry en William.

“Haar koninklijke hoogheid prinses Beatrice en Mr. Mapelli Mozzi hebben zich eerder deze maand in Italië verloofd. Het huwelijk zal plaatsvinden in 2020”, wordt er aangekondigd. De foto’s zijn trouwens gemaakt door de zus van prinses Beatrice, prinses Eugenie. “We zijn extreem blij om het nieuws over onze recente verloving te delen. We zijn allebei enthousiast om samen aan dit avontuur te beginnen en kunnen niet wachten om te trouwen”, zeggen de tortelduifjes in een statement.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Mapelli Mozzi became engaged in Italy earlier this month. The wedding will take place in 2020. This photograph was taken by Princess Eugenie in Italy.

?? © Princess Eugenie pic.twitter.com/sTFjUqk3My — The Royal Family (@RoyalFamily) September 26, 2019

Meer details over de bruiloft zijn voorlopig niet bekend. Er wordt wel al volop gegist dat de twee hun jawoord zullen geven op dezelfde trouwlocatie als prinses Eugenie en Jack Brooksbank en prins Harry en Meghan Markle in 2018: de befaamde St. George’s Chapel in Windsor.

Princess Beatrice and Mr. Edoardo Mapelli Mozzi said; “We are extremely happy to be able to share the news of our recent engagement. We are both so excited to be embarking on this life adventure together and can’t wait to be married."

?? © Princess Eugenie pic.twitter.com/dEfVQPjFNh — The Royal Family (@RoyalFamily) September 26, 2019

Het is niet duidelijk hoe lang prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi een koppel vormen, maar ‘welingelichte’ bronnen spreken van september 2018. In januari van dit jaar dook er een foto van de twee op waarop ze hand in hand liepen op het strand van Lamu Island in Kenia, waar zijn familie naar verluidt een huis heeft. In maart maakten ze hun eerste publiekelijke verschijning voor een gala in de National Portrait Gallery Gala in Londen. Niet veel later werden ze hand in hand gezien in New York. Edoardo zou al jaren een vriend zijn van de familie en dus al langer een kennis van de prinses. Royalty watchers in de Britse krant The Sun zagen een verloving al van ver aankomen.

The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Beatrice to Mr Edoardo Mapelli Mozzi. Read the full announcement here: https://t.co/E7VRBC7H96 pic.twitter.com/7sSIVy8Kmj — The Royal Family (@RoyalFamily) September 26, 2019

Sarah ‘Fergie’ Ferguson heeft ook op het heuglijke nieuws gereageerd via Twitter en deelt een foto met gedetailleerd zicht op de verlovingsring van haar jongste dochter. “Ik weet wat een moeder voelt en ik heb tranen van geluk. Ik ben zo trots. Prins Andrew en ik zijn de gelukkigste mensen met twee fantastische schoonzonen.”