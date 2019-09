Wim stond in Hasselt aan de basis van Thomas Cook België, nu is hij in rouw

Regio

Hij begon in 1972 met één potlood achter een bureautje, bij zijn aftreden in 2006 bracht zijn bedrijf ruim 1 miljoen Belgen per jaar naar hun vakantiebestemming. Wim Desmet (71) is in rouw door het fa...

Lees verder