De 32-jarige man die dinsdagavond via Facebook livestreamde hoe hij zijn partner klappen gaf, blijft in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man wordt verdacht van slagen en verwondingen naar zijn partner toe. De andere betichtingen zijn vernielingen en bedreigingen.

De beelden die de man de wereld in stuurden, waren hallucinant. De verdachte trapte een deur in, sloeg zijn partner en dat alles voor het oog van de kinderen. Via chat riepen ...