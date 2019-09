Elodie Ouedraogo gaat voor lange, blonde lokken

Ontwerpster en voormalig atlete Elodie Ouedraogo heeft voor een totale make-over gekozen bij de kapper. Haar lange, bruine lokken zijn voortaan platinablond. Dat toont ze in een filmpje op haar Instagramverhaal.

Op woensdag nam de 42|54-ontwerpster, die van nature een kort bobkapsel heeft, plaats in de kappersstoel. Haar vraag? Sluike, platinablonde extensions. Een paar uur later was haar nieuwe coupe een feit en pronkte ze ermee op haar verhaal. “Blond vibes”, schreef ze erbij.

Donderdag verscheen het kapsel opnieuw op haar verhaal. Daaruit blijkt dat de voormalige atlete haar lokken speciaal liet verzorgen voor de modeweek in Parijs. “Zo klaar voor de modeweek met Olivia Borlée en Jeroom”, schreef ze erbij. Uit de hashtags blijkt dat ze de show van het Belgisch-Franse label Y/project gaan bijwonen.

Het is niet de eerste keer dat Ouedraogo verrast met haar coupe. Ze verscheen eerder in een campagne voor haar eigen label met een gekleurd haar met een tint die dicht tegen het lichtgrijs aanleunde.