Hasseltse dieven van 19 fietsen riskeren tot 24 maanden cel

Hasselt -

Voor de Hasseltse correctionele rechtbank zijn donderdag drie fietsdieven moeten verschijnen. Het ging om twee Hasselaren en een Diepenbekenaar van 28 jaar. Tussen eind december 2018 en maart pleegden ze 14 diefstallen in het Hasseltse. De buit bedroeg 19 fietsen, een fietskar en een brommer. Ook braken ze twee keer in bij fietsenwinkel Itek in Hasselt.