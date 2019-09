“Hou u vast, he Guy! Dat gaat zeer doen…”: schip ramt werfponton op Albertkanaal

Geel - De arbeiders op een drijvend werfponton hebben spectaculaire beelden gemaakt van hoe hun vaartuig door een binnenschip wordt geramd. De feiten speelden zich afgelopen weekend op het Albertkanaal in Geel-Stelen af.

“Hou u vast, he Guy! Dat gaat zeer doen…”, is op de beelden te horen voor het Nederlandse tankschip Stolt Filia zich met flink geraas in de flank van een drijvend werfponton boort. Het filmpje van de aanvaring is gemaakt door het personeel dat op het ponton onder de brug van Geel-Stelen op het Albertkanaal aan het werk was. Daar is een nieuwe hogere brug aangelegd en de oude wordt momenteel afgebroken.

“De feiten dateren van afgelopen weekend, toen via het ponton tijdens de nacht bekisting onder de brug werd verwijderd”, bevestigt woordvoerder Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Dat is op zich een kleine ingreep, waarbij met kranen vanop het ponton wordt gewerkt. Gelukkig zagen de aanwezige medewerkers tijdig wat er ging gebeuren, zodat iedereen zich in veiligheid kon brengen. Er vielen daardoor geen gewonden.”

De beelden van de stevige klap werden al snel gedeeld via verschillende sites. De werkzaamheden werden na het ongeval tijdelijk stilgelegd, maar het incident heeft verder geen gevolgen voor de brugwerf.

Normaal wordt het scheepvaartverkeer plaatselijk stilgelegd wanneer dergelijke werkzaamheden plaatsvinden. Over de omstandigheden van de aanvaring kan Liliane Stinissen niets zeggen. “Voor ons is het incident afgelopen, de scheepvaartpolitie moet nu uitmaken of er iemand in de fout is gegaan.”