Man probeert vijftien keer om zijn wagen achterwaarts te parkeren, en het loopt af met een sisser

Probleemloos achterwaarts parkeren: het is een manoeuvre waar wel meer bestuurders na hun rijexamen mee worstelen. Deze automobilist in de Chinese provincie Hunan kan erover meespreken. Maar liefst vijftien keer trachtte hij zijn wagen achterwaarts te parkeren, maar dat liep telkens mis. Zelfs instructies van een omstander bracht geen schot in de zaak.