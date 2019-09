VRW wil de Wellenaren doen lachen

Wellen - Op zaterdag 12 oktober organiseert Lokale Radio VRW "Wellen lacht". De hoofdrol wordt gespeeld door Buurtkrant moppentapper Jos Roofdhoofd. Ook Jeanke De Boy en Madam Pruim zijn van de partij.

Lokale Radio VRW is reeds meer dan 35 jaar actief in Wellen en omstreken. Het is één van de weinige lokale radio's in Vlaanderen die nog uitsluitend werkt met vrijwilligers. De radio is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in uitzending. Het station is te beluisteren in een groot deel van Zuid-Limburg. De vereniging overleeft vooral dankzij het organiseren van evenementen. Meest bekend zijn de jaarlijkse Golden Memories Party en het kermisbuffet in juni. Het is de eerste keer dat VRW uitpakt met "Wellen lacht". Er worden 200 toeschouwers verwacht.

Info: radiovrw.be of bij krantenshop 't Klaverke.