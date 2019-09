Boris Johnson wil parlement opnieuw opschorten

Het Hooggerechtshof heeft de Britse premier Boris Johnson nog maar nét teruggefloten of hij wil het parlement al opnieuw laten opschorten.

LEES OOK. Boris Johnson daagt Lagerhuis uit

Deze week nog liet het Hooggerechtshof in Groot-Brittannië weten dat Boris Johnson z’n parlement helemaal niet had mogen opschorten en dat dat eigenlijk ongrondwettelijk was. Maar de Britse premier is niet onder de indruk van die uitspraak en blijkt opnieuw van plan te zijn om enkele trucjes uit te voeren om dat parlement opnieuw op te schorten.

Zijn bedoeling is om in de komende weken een nieuwe Queen’s Speech te organiseren, die vindt normaal gezien telkens plaats bij de start van een nieuw parlement, na verkiezingen. De koningin zal nieuwe agendapunten in het beleid naar voren brengen, klinkt het. De nieuwe Queen’s Speech zou onder meer gaan over gezondheidszorg en onderwijs. Maar dat er zo’n speech zou komen, zou er ook voor zorgen dat het parlement eerst opgeschort wordt.

Johnson reageerde woensdagavond nog op de uitspraak: “Ik denk dat de burgers moeten zien wat we willen doen en het is een schande dat de oppositie zo vastzit. Ze willen geen verkiezingen, maar ze willen ook niet de Brexit uitvoeren. Ze willen eigenlijk niks doen. Als je echt niets wil doen, laat ons dan minstens een sterke binnenlandse agenda uitvoeren.”