We eten weer meer brood

De Belg eet weer meer brood. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Brood en Gezondheid vzw op basis van data van onderzoeksbureau GfK.

In de eerste helft van 2019 was er een stijging van 1,5 procent in de hoeveelheid gegeten brood en de omzet steeg met 2,1 procent, in vergelijking met dezelfde periode in 2018. En dat na een dalende trend de afgelopen tien jaar. De verwachting is dat de stijging ook in de tweede helft van 2019 zal doorzetten om uit te komen op 1,9 procent voor heel 2019.

Brood en Gezondheid liet eerder dit jaar het imago van brood meten. Ook toen werd een herstel vastgesteld. Zo hebben de Belgen met geen enkel ander voedingsproduct zo’n hoge emotionele connectie dan met brood. Ook kan ruim 70 procent van de Belgen zich geen leven voorstellen zonder brood en vindt 80 procent van de Belgen dat brood uitstekend past in een gebalanceerd voedingspatroon.