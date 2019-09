Antwerp zonder Defour, Juklerod en Arslanagic in de beker

Kruibeke -

Antwerp-coach Laszlo Bölöni roteert donderdagavond (20.30 uur) in de bekermatch tegen Lokeren. Defour, Arslanagic en Juklerod krijgen al zeker rust, het trio zit niet in de selectie. Voor Defour is het nog te vroeg om drie matchen in één week voluit te gaan. Voor Arslanagic is het na zijn vervelende kuitblessure begin dit seizoen ook opletten voor overbelasting. En Juklerod is op Mbokani na de speler die al de meeste minuten maakte (840), dus ook dat is niet onlogisch.