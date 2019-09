Vincent Kompany slaakt ondanks eigen blessure zucht van opluchting bij Anderlecht: “Na Brugge was ik echt heel kwaad”

Anderlecht kwam in de 1/16e finales van de Croky Cup met de schrik vrij op Het Kiel: pas na verlengingen werd met 2-3 gewonnen van Beerschot. Vincent Kompany viel dan wel zelf geblesseerd uit, de speler-coach slaakte een gigantische zucht van opluchting. Want de frustraties na het verlies in Brugge zaten erg diep, zo blijkt.