VOOR DE FREAKS. Alles wat je moet weten over de GP van Rusland

Vijf dagen na de GP van Singapore komt de F1 opnieuw in actie in Rusland. Opnieuw een stratencircuit, maar wel van een heel andere aard. De ‘Sochi Autodrom’ is gebouwd op de site van de Olympische Winterspelen van 2014, gekneld tussen de Zwarte Zee en de witte bergtoppen, en valt op door het hoefijzer in bocht 3.