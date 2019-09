Vier jongeren ontsnappen op het nippertje aan zwaar ongeval met trein

Een auto met aan boord vier jongeren reed zich donderdag omstreeks 2 uur vast op een overweg tussen Kapellen en Essen. In de buurt was een ploeg van Infrabel aan de slag, die die vier inzittenden uit de auto bevrijdde. Niet veel later kwam echter een goederentrein aan, die alsnog inreed op de auto. “In dit geval was de eerste prioriteit de vier jongeren te bevrijden”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. Gelukkig raakte niemand gewond.