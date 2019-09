Impeachment-onderzoek tegen Trump: “Heb niemand bedreigd, het is allemaal een hoax”

In een reactie op de hetze rond zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodomir Zelenski heeft de Amerikaanse president Donald Trump op een persconferentie in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York gezegd dat hij zijn Oekraïense ambtgenoot nooit onder druk heeft gezet. Hij doet de hele controverse af als een “hoax”.