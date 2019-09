CEO e-sigaret Juul stapt op

Kevin Burns, de CEO van de omstreden e-sigaret Juul, stapt op. Het bedrijf stopt ook onmiddellijk met al zijn Amerikaanse reclamecampagnes in magazines en op TV. Juul werd eerder al op de vingers getikt omdat ze zich heel erg richten op jongeren, wat stilaan voor een ‘vapende generatie’ zorgt in de VS. Nochtans bevat de Amerikaanse Juul vrij hoge dosissen nicotine. Burns wordt vervangen door K.C. Crosthwaite, voordien manager bij tabaksfabrikant Altria. Die geeft toe dat het onacceptabel is dat zoveel jongeren nu aan de e-sigaret verslaafd zijn en hij ziet het vertrouwen in de industrie slinken. Dat wil hij nu keren.

In Vlaanderen is (een lichte variant van) de Amerikaanse Juul toegelaten, maar in de praktijk is ze hier nog niet te vinden, zegt FOD Volksgezondheid. Dat de CEO nu opstapt, verandert niets aan onze regels rond e-sigaretten. “Wel heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block een nieuw advies gevraagd over de e-sigaretten aan de Hoge Gezondheidsraad, specifiek ook voor jongeren”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder voor FOD Volksgezondheid. (nba)