President vraagt Netanyahu om regering te vormen

De Israëlische president Reuven Rivlin heeft aan uittredend premier Benjamin Netanyahu gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Dat heeft Rivlin woensdagavond aangekondigd. Netanyahu riep zijn rivaal Benny Gantz meteen op om een eenheidsregering op de been te brengen, maar Gantz reageerde dat hij niet wil deelnemen aan een regering waarvan de leider riskeert om in beschuldiging te worden gesteld voor fraude. Zo lijkt de patstelling in de Israëlische politiek nog niet voorbij.