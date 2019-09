Boris Johnson daagt parlement uit om regering te doen vallen: “Dien maar een motie van wantrouwen in”

De Britse premier Boris Johnson heeft het Britse Lagerhuis toegesproken nadat het Hooggerechtshof oordeelde dat het schorsen van het parlement onwettig was. Die beslissing noemde hij “verkeerd”. Johnson daagde de oppositie ook uit om een motie van wantrouwen in te dienen. “Hij (Labour-leider Corbyn nvdr.) wilt deze job niet en de rest van de oppositie wilt hem ook niet.” Ook wenkte hij uitdagend in de richting van Corbyn: “Come on then.”