Victor Campenaerts mist olympisch ticket op WK wielrennen, Belgische wielerbond staat zo voor moeilijke keuze

Remco Evenepoel behaalde een zilveren medaille op het WK en verzekerde zich eerder al via zijn Europese titel op het EK tijdrijden van een olympische deelname. België mag ook nog een tweede tijdrijder afvaardigen in Tokio. Verwacht werd dat Victor Campenaerts zich woensdag wel zou plaatsen, maar na een valpartij werd hij pas elfde. En dat zet Belgian Cycling voor een moeilijke keuze.

Evenepoel voldoet aan de interne criteria van Belgian Cycling: top vijf op een EK of top acht op een WK halen in het tijdrijden. Wie dat heeft behaald, kan een plaats in de Belgische ploeg opeisen in Tokio 2020 en die renner rijdt ook automatisch de wegrit. “Remco is nu een genomineerd atleet en dat staat in zijn geval gelijk met een selectie”, verduidelijkte technisch directeur Frederik Broche van Belgian Cycling.

Campenaerts is dan wel werelduurrecordhouder en tweevoudig Europees kampioen tijdrijden, hij haalde de criteria niet de voorbije maanden en mag dus niet automatisch naar de Spelen, want met Yves Lampaert en Belgisch kampioen tijdrijden Wout van Aert zijn er nog twee andere sterke Belgische tijdrijders.

Twee van de vijf

Bondscoach Rik Verbrugghe mag slechts vijf renners meenemen naar de wegrit, twee daarvan doen ook de tijdrit. Kortom, een tijdrijder die ook van groot nut kan zijn voor de wegrit, lijkt van groot belang en dus wacht de Belgische wielerbond een moeilijke keuze. “De criteria waren er om een plaats te kunnen opeisen als tijdrijder. Daar grijpt Victor nu naast”, aldus Broché. “Dat betekent niet dat hij nu helemaal geen kans heeft op Tokio, alleen maakt iedereen nu nog kans.”