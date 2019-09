Limburger is in Marokko... een reisbureau begonnen

Hasselt -

Zich bekeren tot de islam, een leven tussen overlevingskunstenaars, kamelen slachten … Na 12 jaar Marokko kan je zeggen dat Runkstenaar Peter Manshoven goed geïntegreerd is in Marrakesh. Met zijn reisbureau Premium.Voyage brengt de toerismefreak er zijn liefde voor het reizen over op de Marokkanen. “En net op een zwarte dag voor het toerisme hebben we dit gesprek. Je zag het aankomen voor Thomas Cook”, zucht Peter.