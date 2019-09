Tegenvaller voor Guga Baúl (33): de acteur en imitator staat met enkele gekneusde ribben aan de kant in zijn voorbereiding op het nieuwe programma ‘Beat VTM’. Baúl bereidt zich voor op een partijtje olijfolieworstelen, maar moet zijn training vier weken opschorten.

In de nieuwe televisieshow Beat VTM nemen acht bekende Vlamingen het in een reeks uitdagingen op tegen onbekende medemensen. In het BV-kamp krijgt meesterimitator Guga Baúl de meest fysieke proef voorgeschoteld ...