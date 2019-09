David Lundell uit Utah is een doe-het-zelver en een autodidact. Maar dan wel een van de geniale soort. David maakte een aantal tafels en kistjes, die werkelijk tjokvol ingenieuze geheime vakjes en lades zitten. Ideaal om al je kleine en grote geheimen in op te bergen. David noemt zijn creaties ‘interactieve meubels’. Hij begon ermee toen hij op tv een documentaire zag over de geheime compartimentjes in het bureau van de Engelse Queen. Ronduit indrukwekkend.