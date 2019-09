Eerste inwoner Verenigde Arabische Emiraten in de ruimte

Op de lanceerbasis van Bajkonoer in Kazachstan is woensdag een Sojoez-draagraket vertrokken naar het Internationale Ruimtestation ISS. Dat blijkt uit beelden van het Russische ruimteagentschap Roskosmos. Aan boord bevindt zich onder meer Hazzaa Al-Mansoori, de eerste inwoner van de Verenigde Arabische Emiraten die de ruimte wordt ingestuurd.

Foto: AFP

“Vandaag draag ik de hoop en ambitie van mijn land naar een nieuwe dimensie. Mag Allah me succes toekennen in deze missie”, zo tweette Al-Mansoori voor de lancering. Behalve de inwoner van de Verenigde Arabische Emiraten vervoert de Sojoez ook de Amerikaanse Jessica Meir en de Rus Oleg Skripotsjka. De reis naar het ISS zou ongeveer zes uren in beslag nemen.

Al-Mansoori blijft slechts acht dagen in het internationale ruimtestation. Skripotsjka en Meir gaan meer dan een half jaar aan de slag.