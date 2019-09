Personeel Punch Powertrain reageert gelaten op nieuwe ontslagronde: “Eerst ons verstand gebruiken en dan ons hart laten spreken”

Sint-Truiden -

Geen staking, laat staan een piket of spandoeken woensdagnamiddag aan de ingang van Punch Powertrain. Het personeel dat het bedrijf verliet, hield de tanden op elkaar of deelde beleefd mee niets te mogen zeggen. “Dat er een actie gaat gebeuren, daar ben ik vrij zeker van. Wanneer weet ik nog niet. Maar nu moeten we eerst ons verstand laten spreken en dan pas ons hart”, zucht Raf Dal Cero van ABVV Metaal.