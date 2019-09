Deze gekke mode wordt hopelijk geen trend

Tijdens de fashion weeks spotten fotografen voor en na de defilés veel fashionista’s in de straten van de modesteden. Creatief zijn hun outfits bijna allemaal, maar sommige look worden de komende maanden - hopelijk - geen trend. De vijf vreemdste looks op een rij.

Nylon kniekousen

Nylon kousjes tot net onder de knie zijn vooral praktisch dragen onder een middellange rok of culotte. Het tonen van de dikke band onder een minirokje of kledingstuk tot net boven de knie doet vooral vermoeden dat je een deel van je outfit bent vergeten.

Twijfelstuks

Wit of zwart, effen of met patroon? Het is soms moeilijk kiezen welke outfit je aan wilt. Horizontaal combineren - denk geruite broek met effen top - ziet er goed uit. Verticaal combineren van verschillende kleuren en prints om het midden te houden tussen twee opties… minder.

Neon van kop tot teen

Een accent in neon of een streepje fluo rond je ogen geeft je look meer punch. Van kop tot teen in felgroen, -roze, oranje of geel rondlopen maakt de vergelijking met een wandelende markeerstift net iets makkelijker. Tip: mijd ook twee verschillende schoenen.

De bermuda

Na de koersbroek duikt de bermuda weer op. In safarikleuren, leder of in de vorm van een afgeknipte rechte jeansbroek. Zeer uitzonderlijk elegant met een hakje, maar altijd heel riskant met een knielaars eronder.

Geknoopte sandalen

Een verfrommeling onderaan de broekspijp, gecreëerd door de lintjes van sandalen erboven vast te binden, valt in de smaak bij enkele dames. De variant: een wijde broekspijp toeknopen met een lint in dezelfde stof. Praktisch om het kledingstuk uit je fietswiel te houden, maar verwarrend om te zien.