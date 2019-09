Heusden-Zolder - De politie heeft woensdagvoormiddag 96 hardrijders betrapt tijdens snelheidscontroles bij twee scholen. Op de Ringlaan liepen maar liefst 84 van de 189 gecontroleerde bestuurders tegen de lamp, zo’n 44%. Een van hen reed 70 km/uur in de zone 30. In de Ubbelstraat in Boekt reden 12 van de 37 chauffeurs te snel.