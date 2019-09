Strapdag in basisschool De Schuit

Schulen

Herk-de-Stad - Net zoals in vele andere scholen, werd in basisschool De Schuit een strapdag gehouden.

Op 20 september was het zover, de jaarlijkse Strapdag. Dit is eenn dag waarop alle kinderen al stappend of trappend naar school komen. Met de fiets, gocart, step, bolderkar, rollerschaatsen... Er was heel veel variatie in de vervoersmiddelen van de kinderen.

Nadat alle kinderen 's morgens onthaald werden door de leerkrachten en een polsbandje kregen, parkeerden ze hun voertuigen op de speelplaats en mochten ze naar hun klas gaan. Doorheen de dag mocht elke klas om de beurt "al strappend" op de speelplaats spelen. In alle klassen werd er geknutseld in het thema. Zo maakten de kinderen zelf verkeersborden, een fiets van houten stokjes, een step van afvalmateriaal... Alle leerkrachten en leerlingen dansten en zongen eveneens mee op het "straplied" dat ze eerder die week leerden.

De school hoopt met deze actie de kinderen en ouders nog meer aan te sporen om vaker de auto te laten staan en milieubewuster naar school te komen.