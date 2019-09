“Tienerterrorist” stampt zwangere vrouw in buik

Siraj E.M. (19) en zijn echtgenote Iza D.H. (23) staan in Antwerpen terecht voor het toebrengen van slagen aan een zwangere vrouw in Deurne. Het openbaar ministerie vorderde respectievelijk twee en één jaar cel. Het geradicaliseerde koppel zit momenteel in de cel, omdat het in juni naar Syrië wilde afreizen.