Drone levert pakketje drugs aan gedetineerden

Deze beelden werden gemaakt in een gevangenis in Ohio, dicht bij de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. Een gevangene kijkt de hele tijd omhoog tijdens de vrije wandeling, maar dat hij dit niet doet om mooie vogeltjes te spotten blijkt al snel. Plots snelt hij vooruit, de armen uitgestoken, en daar valt zomaar een pakketje uit de lucht, netjes gedropt door een drone. De gevangene gooit er snel zijn truitje over, raapt het discreet op en verdwijnt. Maar uiteraard kwamen de bewakers door deze beelden van de bewakingscamera snel in actie. Het pakketje bleek marihuana en een gsm te bevatten.