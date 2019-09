Axel Hervelle stopt na dit seizoen als basketballer, maar blijft actief bij Charleroi

Axel Hervelle stopt aan het einde van het seizoen als speler bij Spirou Charleroi en gaat nadien bij de Henegouwers aan de slag als sportief directeur. Dat heeft de 36-jarige basketter woensdag laten weten.

De Luikenaar begon zijn profcarrière bij Pepinster, waar hij als aanstormend toptalent op twintigjarige leeftijd tot ploegkapitein werd gebombardeerd. In 2004 tekende hij bij de Spaanse topclub Real Madrid, waarmee Hervelle in 2007 de EuroCup (toen nog ULEB Cup) op zijn palmares zette. Na zes seizoen bij de Madrilenen tekende de power-forward in 2010 bij Bilbao. Die ploeg zou de voormalige Belgian Lion acht jaar vertegenwoordigen. In de zomer van 2018 haalde Charleroi hem terug naar België.

Hervelle zal vanaf 1 juli volgend jaar bij Charleroi als sportief directeur werken, waar hij zich ook met de jeugd zal bezighouden.