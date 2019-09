Nog nooit zoveel vastgoed gekocht en verkocht aan Belgische kust

Het aantal vastgoedtransacties aan de kust steeg in de eerste zes maanden van 2019 met 7,6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde prijs van een appartement bedroeg 276.605 euro (+ 6,2 procent), de gemiddelde verkoopprijs van een appartement aan de dijk klokte af op 345.654 euro, of een stijging van 6,6 procent in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit de kustbarometer die de Federatie van het Notariaat woensdag publiceert.