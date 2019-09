Voormalig Prins Carnaval riskeert werkstraf voor steekpartij met ex-schoonvader

Een 35-jarige man uit As riskeert een werkstraf van tweehonderd uren omdat hij tijdens het carnavalsfeest zijn ex-schoonvader zou aangevallen hebben met een gebroken bierglas. Het slachtoffer raakte gewond in de hals en vraagt een schadevergoeding van 6.036 euro. “De verwonding kon dodelijk zijn”, zo klonk het.

In de nacht van 10 op 11 november 2017 liep het mis tijdens het jaarlijkse carnavalsfeest in As. De uittredende Prins Carnaval kreeg het aan de stok met zijn ex-schoonvader. Enkele maanden eerder liep ...