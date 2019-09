Josje over haar bevalling: “Geloof in je oerinstinct”

Precies negen maanden na haar bevalling van zoontje Kamari, viert Josje Huisman (33) de geboorte van haar boek ‘Goed Bevallen?’. Daarin heeft ze het onder meer over de beleving van haar eigen zwangerschap, haar angsten en wens om thuis te bevallen. “Het beste advies dat ik zelf kreeg, is om te vertrouwen op mijn oerinstinct. Dat is altijd juist.”

Negen maanden vertoefde Josje Huisman naar eigen zeggen in een cocon, waarin ze zich voorbereidde op het moederschap. “Het was een rustige periode op werkvlak en ik had tijd om allerlei informatie op te zoeken. Ik kon er bijna niet mee stoppen. Dat proces heeft me gestimuleerd om anders over dingen na te denken”, klinkt het.

Zo beviel de zangeres en schrijfster met behulp van hypnotherapie. Volgens Josje niet te verwarren met klassieke hypnose, waarbij je weer in de realiteit wordt getrokken als iemand met de vingers knipt. “De therapie houdt in dat je technieken aanleert om heel ontspannen te zijn. Je maakt contact met de baby door er intens aan te denken of de handen op je bolle buik te leggen. Het is een eerder emotionele aanpak dan een informatieve approach”, zegt ze.

Bevallingsangst

De mama, die tijdens haar negen maanden met matige intensiteit bleef sporten, geeft toe dat ze wat angstig was in aanloop naar haar bevalling toe. “Het idee dat er een baby in je buik groeit en dat hij er ook uit moet is voor veel vrouwen een angst. Voor mij gold hetzelfde en daarom ben ik op zoek gegaan naar manieren om dat te counteren. De meeste verhalen die je hoort zijn gebaseerd op angstgevoelens. Het is een heftige ervaring, ja. Maar je kunt het ook aan - je lichaam is erop afgestemd.”

Tijdens Josje’s zwangerschap kwam die spanning met ups en downs. “Dat is aan een kant ook goed. Het leidt ertoe dat je gefocust bent. Bevallen is een soort showtime.” Het beste advies dat ze kreeg en haar geruststelde, kwam van schrijfster Melanie Visscher. “Ze zei me dat ik moest geloven in mijn oerinstinct. Dat heeft me heel erg geholpen.” Het moederschap heeft de bekende Nederlandse tot nu toe niet ingrijpend veranderd, maar ze merkt toch een verschil op in haar stressbeleving. “Ik heb het gevoel dat ik wel relaxter ben geworden. Dat ik dingen beter accepteer en loslaat.”

Trek in appel(sienen)

Josje onthult nog dat ze tijdens haar zwangerschap vreemde goestingskes had. “In het begin had ik heel veel zin in appels en appelsienen. De appels heb ik echter uit mijn menu moeten schrappen omdat ik er blijkbaar allergisch voor ben. Dat had ik voor de zwangerschap altijd genegeerd.” In het derde trimester ging de voorkeur dan weer naar zoete zondes, chocoladerepen van Tony’s Chocolonely om precies te zijn.

Tips van Josje

Goed Bevallen? door Josje Huisman, uitgeverij Van Halewyck. Verkrijgbaar in de boekhandel voor 22,50 euro.

- Wil je vooral plantaardig eten tijdens de negen maanden? Dan kan het handig zijn om je bloed te analyseren bij een orthomoleculair arts. Deze specialist kan zien of je al dan niet tekorten hebt en concreet zeggen wat je meer (of minder) nodig hebt.

- Een geboorteplan geeft je de regie over je eigen lichaam en maakt je wensen kenbaar aan je naaste omgeving, maar houd er niet krampachtig aan vast. Ik wilde thuis bevallen, maar ik ben op het laatste moment toch naar het ziekenhuis gegaan. Het is belangrijk om ook los te kunnen laten.

- Blijf bewegen tijdens je zwangerschap, maar enkel als je jezelf daar fit genoeg voor voelt. Ik bleef lichte krachttraining doen omdat ik vooral tijdens mijn tweede trimester veel energie had. Vraag aan je dokter wat goed is voor je. Beginnen sporten als een gek is sowieso niet de beste keuze als je het niet gewoon bent.