Van yogamat tot fondueset: Jennifer Lawrence onthult haar huwelijkslijst

Jennifer Lawrence (29) is verloofd, en volgens sommige Amerikaanse media ook al getrouwd voor de wet, en dus zit het huwelijksfeest er aan te komen. ‘The hunger games’-actrice, die normaal haar privéleven uit de schijnwerpers houdt, heeft nu echter online haar huwelijkslijst vrijgegeven.

De kans dat je bent uitgenodigd op het huwelijksfeest van Jennifer Lawrence met kunsthandelaar Cooke Maroney, is eerder klein. Maar wie toch gevraagd is en op zoek is naar inspiratie voor een geschikt cadeau, kan nu op Amazon terecht. De Hollywoodster is met die laatste dan ook een samenwerking aangegaan en heeft via die weg een lijst van cadeautjes samengesteld die ze graag zou willen.

Toch een enigszins bizarre move van iemand die er anders voor bekendstaat haar privéleven zorgvuldig af te schermen. De spullen die ze graag zou hebben, zijn onderverdeeld in vijf categorieën en het gaat onder meer om een pastamachine, een dekentje, een koperen fondueset en een yogamat. Vooral dat laatste hoeft niet te verbazen, want de actrice staat erom bekend een fervente aanhanger te zijn van de sport. Welk financieel cadeautje ze daarvoor van Amazon krijgt, is niet bekend.