Stadsbestuur wil geen tweede asielcentrum in Lommel

Lommel -

Het stadsbestuur van Lommel wil geen tweede asielcentrum op zijn grondgebied. Groep Oostappen, die ook eigenaar is van het Parelstrand, toonde zich bereid om ook asielzoekers op te vangen in vakantiepark Blauwe Meer. Dat zei Burgemeester Bob Nijs (CD&V) dinsdagavond op de gemeenteraad. “We hebben Fedasil en minister De Block al laten weten dat we al genoeg inspanningen leveren en dat er voor extra asielzoekers geen draagvlak is.”